Белый дом обвинил Россию в «дезинформации» о событиях на границе с Украиной

«Мы видели это кино и раньше: Россия ведет кампанию по дезинформации в отношении своей агрессии на границе с Украиной», — цитирует Псаки РИА Новости.

Как отметила пресс-секретарь, Вашингтон озабочен текущей обстановкой и продолжит обсуждать ее с партнерами в Европе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе «весьма пугающая», и со стороны украинских сил отмечаются множественные провокации.

Между тем, президент США Джо Байден в беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжить оказывать поддержку Киеву «перед лицом агрессии России в Донбассе и в Крыму».

