Белый дом обвинил Россию в «дезинформации» о событиях на границе с Украиной
США озабочены «дезинформацией» со стороны России о ситуации на границе с Украиной. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы видели это кино и раньше: Россия ведет кампанию по дезинформации в отношении своей агрессии на границе с Украиной», — цитирует Псаки РИА Новости.
Как отметила пресс-секретарь, Вашингтон озабочен текущей обстановкой и продолжит обсуждать ее с партнерами в Европе.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе «весьма пугающая», и со стороны украинских сил отмечаются множественные провокации.
Между тем, президент США Джо Байден в беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжить оказывать поддержку Киеву «перед лицом агрессии России в Донбассе и в Крыму».
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