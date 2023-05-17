Белый дом: о новых санкциях против России будет объявлено на саммите G7 в Японии

О новых санкциях США против России будет объявлено в Японии на саммите G7. Об этом сообщил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

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По его словам, этот пакет ограничительных мер был принят в соответствии с договоренностями представителей стран «Большой семерки» обеспечить выполнение ранее наложенных рестрикций.

Салливан также отметил, что обсуждению ситуации на Украине будет уделено особое внимание лидеров стран G7 на саммите в Японии, куда вскоре прибудет американская делегация во главе с президентом Джо Байденом.

Ранее Белый дом анонсировал новые санкции против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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