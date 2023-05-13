СМИ: США и ЕС усилят сотрудничество по мерам экономической безопасности
США и Евросоюз хотят укрепить сотрудничество в области мер экономической безопасности для противодействия экономическому влиянию Китая. Об этом пишет Bloomberg.
Агентство ссылается на черновой вариант заявления Совета по торговле и технологиям Соединенных Штатов и ЕС, заседание которого запланировано на 30-31 мая в Лулео. В документе указывается на обеспокоенность Вашингтона и Брюсселя тем, что Пекин якобы использует экономическое принуждение для влияния на зарубежное правительство. Отмечается, что КНР таким образом хочет «заставить принять или не принять решение или действие, требуемое для достижения стратегической политической цели».
В проекте заявления также говорится об обязательстве сторон координировать усилия по экспортному контролю и проверке инвестиций, особенно в отношении технологий, которые представляют «риск для национальной безопасности». Кроме того, США и ЕС хотят напомнить о необходимости соблюдения" санкций и работе с третьими странами для прекращения импорта санкционных товаров в Россию и Белоруссию.
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