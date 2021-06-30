НАТО сохранит свое представительство в Черном море

Аппатурай отметил, что инцидент в Черном море с участием британского эсминца Defender, произошедший неделю назад, известен руководству альянса. По его словам, НАТО имеет "полную картину" по данному происшествию.

По словам спецпредставителя, это событие подтверждает приверженность НАТО к свободе судоходства и "того факта, что Крым - это Украина, а не Россия". Он назвал нахождение в Черном море "совместным обязательством союзников" для поддержания безопасности.

