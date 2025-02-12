Белый дом не исключает наличие условий для встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что она не располагает информацией о каких-либо «предварительных условиях» для предстоящей встречи между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Однако, по ее словам, отсутствие информации не означает, что такие условия отсутствуют. Левитт сделала это заявление на брифинге для журналистов, отметив, что вопрос остается открытым.