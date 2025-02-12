Белый дом не исключает наличие условий для встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что она не располагает информацией о каких-либо «предварительных условиях» для предстоящей встречи между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Однако, по ее словам, отсутствие информации не означает, что такие условия отсутствуют. Левитт сделала это заявление на брифинге для журналистов, отметив, что вопрос остается открытым.

Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Путиным

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Трамп выразил желание скорейшего прекращения боевых действий и решения проблемы мирными средствами.

Путин отметил необходимость устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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