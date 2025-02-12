Белый дом не исключает наличие условий для встречи Путина и Трампа
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что она не располагает информацией о каких-либо «предварительных условиях» для предстоящей встречи между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Однако, по ее словам, отсутствие информации не означает, что такие условия отсутствуют. Левитт сделала это заявление на брифинге для журналистов, отметив, что вопрос остается открытым.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Трамп выразил желание скорейшего прекращения боевых действий и решения проблемы мирными средствами.
Путин отметил необходимость устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров, передает «Радиоточка НСН».
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