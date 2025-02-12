Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным утром 12 февраля.
По его словам, разговор был очень продуктивным. Трамп отметил, что в ходе беседы обсуждались несколько ключевых международных вопросов, включая ситуацию на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, вопросы энергетики и ряд других тем.
По словам американского лидера, он и Путин договорились о тесном сотрудничестве, которое включает в том числе будущие визиты в Россию и США. Трамп также подчеркнул, что обе стороны согласились с необходимостью остановить конфликт на Украине.
Ранее Трамп заявлял о наличии у США конкретного плана для завершения конфликта на Украине, выразив надежду на его скорую реализацию. Путин, по словам американского президента, хочет прекратить гибель людей на поле боя и стремится к завершению боевых действий, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru