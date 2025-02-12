Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Путиным

По словам американского лидера, он и Путин договорились о тесном сотрудничестве, которое включает в том числе будущие визиты в Россию и США. Трамп также подчеркнул, что обе стороны согласились с необходимостью остановить конфликт на Украине.

Ранее Трамп заявлял о наличии у США конкретного плана для завершения конфликта на Украине, выразив надежду на его скорую реализацию. Путин, по словам американского президента, хочет прекратить гибель людей на поле боя и стремится к завершению боевых действий, передает «Радиоточка НСН».

