Белый дом назвал условие возвращения формата G8
В Белом доме назвали условие, при котором Россия могла бы вернуться к работе группы семи ведущих мировых держав. Об этом сообщает RNS.
Так, в резиденции американского президента заявили, что вопрос о возвращении РФ в группу может быть рассмотрен только после официальной соответствующей просьбы от российской стороны. После этого заинтересованные стороны смогут проголосовать.
Отмечается, что эту тему могут обсудить на саммите G7, который пройдет в ближайшие выходные во Франции.
Ранее зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов заявил в эфире НСН, что страны G7 больше нуждаются в России, чем она в этом формат.
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