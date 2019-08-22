Белый дом назвал условие возвращения формата G8

В Белом доме назвали условие, при котором Россия могла бы вернуться к работе группы семи ведущих мировых держав. Об этом сообщает RNS.

Бесполезная семёрка. G7 теряет своё значение на международной арене

Так, в резиденции американского президента заявили, что вопрос о возвращении РФ в группу может быть рассмотрен только после официальной соответствующей просьбы от российской стороны. После этого заинтересованные стороны смогут проголосовать.

Отмечается, что эту тему могут обсудить на саммите G7, который пройдет в ближайшие выходные во Франции.

Ранее зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов заявил в эфире НСН, что страны G7 больше нуждаются в России, чем она в этом формат.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО:
ТЕГИ:Белый ДомСша

NSN logoНСН