Белый дом: Киев обещал не применять американскую технику для атак на территории России

По его словам, на эту тему были проведены серьезные беседы с украинским руководством.

«Последний разговор состоялся несколько дней назад», - уточнил представитель Белого дома.

Кирби добавил, что американской стороной было сделано всё в этой части.

Ранее глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что США просили Киев не атаковать РФ американским оружием, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

