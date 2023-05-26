Белый дом: Киев обещал не применять американскую технику для атак на территории России

Киев согласился выполнить пожелание Вашингтона не применять американскую технику и вооружения при атаках на территории России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

СМИ: Минобороны Украины не знает, где ДРГ взяла американское оружие для атаки на Белгородчину

По его словам, на эту тему были проведены серьезные беседы с украинским руководством.

«Последний разговор состоялся несколько дней назад», - уточнил представитель Белого дома.

Кирби добавил, что американской стороной было сделано всё в этой части.

Ранее глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что США просили Киев не атаковать РФ американским оружием, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
ТЕГИ:РоссияУкраинаОружиеСШАБелый Дом

Горячие новости

Все новости

партнеры