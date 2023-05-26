Белый дом: Киев обещал не применять американскую технику для атак на территории России
Киев согласился выполнить пожелание Вашингтона не применять американскую технику и вооружения при атаках на территории России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.
По его словам, на эту тему были проведены серьезные беседы с украинским руководством.
«Последний разговор состоялся несколько дней назад», - уточнил представитель Белого дома.
Кирби добавил, что американской стороной было сделано всё в этой части.
Ранее глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что США просили Киев не атаковать РФ американским оружием, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru