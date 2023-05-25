СМИ: Минобороны Украины не знает, где ДРГ взяла американское оружие для атаки на Белгородчину

По его словам, военная помощь со стороны Вашингтона предназначена для украинских войск.

Как стало известно ранее, атака может стать большой проблемой для Зеленского, поскольку любые удары по территории России заставляют нервничать НАТО и западных лидеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

