Белый дом исключил вывоз зерна с Украины под флагом США

Власти Соединенных Штатов не рассматривают вариант предоставления национального флага кораблям для вывоза украинского зерна по Черному морю. Об этом пишет ТАСС.

Совбез ООН обсудит последствия прекращения зерновой сделки

«Мне о таком обсуждении неизвестно», - сообщил в ходе брифинга представитель Белого дома Джон Кирби.

Россия в понедельник уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении зерновой сделки. Президент Владимир Путин назвал условием продления соглашения исполнение данных Москве обещаний.

В интервью изданию Time министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов пойти на любой риск ради вывоза зерна по Черному морю. Он считает, что Россия не изменит свою позицию по зерновой сделке, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗерноУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры