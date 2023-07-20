Совбез ООН обсудит последствия прекращения зерновой сделки

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций соберется в пятницу, 21 июля, для обсуждения гуманитарных последствий прекращения зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, размещенную в соцсетях британского постоянного представительства при ООН.

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Начало заседания намечено на 17.00 по московскому времени.

О прекращении зерновой сделки с 18 июля объявил МИД РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил потери России из-за зерновой сделки в миллиарды долларов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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