Белый дом исключил смягчение санкций против России

Представитель администрации США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не рассматривает вариант смягчения санкций против России в обмен на ее возвращение к зерновой сделке. Об этом пишет ТАСС.

Зерновая отрасль России недополучила из-за зерновой сделки около миллиарда долларов

По словам Кирби, санкции США не направлены против сельскохозяйственной отрасли России. Он добавил, что у Вашингтона нет оснований пересматривать ограничительные меры.

Глава Госдепартамента Энтони Блинкен призвал Россию продлить зерновую сделку как можно скорее. Он выразил сожаление, что Москва вышла из соглашения.

Действие зерновой сделки завершилось 17 июля. Президент России Владимир Путин отметил, что Москва может продлить соглашение при выполнении данных ей обещаний, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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