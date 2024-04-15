Белый дом исключил перехват ВС США российских ракет в ходе СВО

Американская администрация исключает возможность использования Вооруженных сил США для перехвата российских снарядов в ходе спецоперации, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

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Чиновник напомнил, что США предоставили Украине средства противовоздушной обороны.

«Мы не можем этого делать сейчас, потому что у нас нет финансирования в рамках запроса на дополнительные ассигнования на нужды национальной безопасности, в котором мы столь серьезно нуждаемся», - приводит слова Кирби ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил страны Запада защитить страну по примеру Израиля. По его мнению, для поддержки Киева его партнерам нужна только политическая воля, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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