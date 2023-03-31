Белый дом: Индия никогда не станет союзницей США
Соединенные Штаты не намерены вступать в союз с Индией, заявил координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Белом доме Курт Кэмпбелл. Его слова передает ТАСС.
Индия является великой державой, но никогда не станет союзницей Соединенных Штатов, полагает Кэмпбелл. При этом обе страны могут тесно сотрудничать, уверен представитель Белого дома.
«Именно так нам следует понимать роль, которую Индия будет играть на мировой арене как великая держава»,- заявил Кэмпбелл.
Индия существенно увеличит закупки российской нефти. Соответствующее соглашение подписали «Роснефть» и Indian Oil Company, передает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+10 750 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 467 / сут.
- Белый дом: Индия никогда не станет союзницей США
- РЖД представит российский аналог «Ласточки» в августе
- Присяжные проголосовали за предъявление обвинений Трампу
- Рогов сообщил о взрывах в Запорожье
- Власти объяснили громкие звуки над Белгородом
- Парламент Турции ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО
- В Совфеде предложили внести изменения в закон о гражданской обороне
- Белый дом признал невозможность лишения России членства в СБ ООН
- В Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
- СМИ сообщили о взрывах и воздушной тревоге в Харьковской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru