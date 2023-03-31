Белый дом: Индия никогда не станет союзницей США

Соединенные Штаты не намерены вступать в союз с Индией, заявил координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Белом доме Курт Кэмпбелл. Его слова передает ТАСС.

«Мир будет другим»: Депутат не согласился с наступлением «потерянного десятилетия»

Индия является великой державой, но никогда не станет союзницей Соединенных Штатов, полагает Кэмпбелл. При этом обе страны могут тесно сотрудничать, уверен представитель Белого дома.

«Именно так нам следует понимать роль, которую Индия будет играть на мировой арене как великая держава»,- заявил Кэмпбелл.

Индия существенно увеличит закупки российской нефти. Соответствующее соглашение подписали «Роснефть» и Indian Oil Company, передает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Белый ДомИндияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры