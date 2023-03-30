Индия увеличит закупки российской нефти

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Соглашение об увеличении поставок подписали «Роснефть» и Indian Oil Company. Об этом сообщается на официальном сайте российской компании.

Подписание документа произошло в ходе визита главы «Роснефти» Игоря Сечина в Индию. Он встретился с руководителями крупнейших нефтегазовых компаний страны.

Также стороны договорились диверсифицировать сорта поставляемой нефти.

Администрация президента США выступает за сохранение текущего потолка цен на российские энергоносители, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, это обеспечивает стабильность на мировом рынке, пишет НСН.

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
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