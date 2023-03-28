«Мир будет другим»: Депутат не согласился с наступлением «потерянного десятилетия»

Мировое замедление темпов экономического роста связано с переделом мира, в котором многие страны не готовы мириться с гегемонией США, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с НСН.

Накануне вице-президент Всемирного банка по вопросам экономики развития Индермит Гилл заявил, что мир ждет «потерянное десятилетие» из-за замедления темпов экономического роста. Среди причин он назвал последствия пандемии коронавируса и конфликт на Украине. Ожидается, что в период с 2022 по 2030 год темп роста мирового ВВП снизится на треть по сравнению с периодами 2000-2010 годов.



«Конечно, никто не отменял общих законов экономики. Невозможно постоянно идти по сценарию роста, но сегодняшняя ситуация характеризуется политическим давлением при принятии экономических решений. Это касается не только России, которая находится сегодня в особом положении. Это касается в целом политического позиционирования стран, которые пытаются играть более значимую роль», - отметил собеседник НСН.

По словам Кирьянова, страны целых регионов начинают усиливать свое влияние, поэтому замедление вскоре сменится ростом, но уже при другой экономической структуре мира.