«Мир будет другим»: Депутат не согласился с наступлением «потерянного десятилетия»
Артем Кирьянов в эфире НСН заявил, что замедление мировых темпов экономичного роста связано с «закатом» гегемонии США, экономическая структура меняется.
Мировое замедление темпов экономического роста связано с переделом мира, в котором многие страны не готовы мириться с гегемонией США, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с НСН.
Накануне вице-президент Всемирного банка по вопросам экономики развития Индермит Гилл заявил, что мир ждет «потерянное десятилетие» из-за замедления темпов экономического роста. Среди причин он назвал последствия пандемии коронавируса и конфликт на Украине. Ожидается, что в период с 2022 по 2030 год темп роста мирового ВВП снизится на треть по сравнению с периодами 2000-2010 годов.
«Конечно, никто не отменял общих законов экономики. Невозможно постоянно идти по сценарию роста, но сегодняшняя ситуация характеризуется политическим давлением при принятии экономических решений. Это касается не только России, которая находится сегодня в особом положении. Это касается в целом политического позиционирования стран, которые пытаются играть более значимую роль», - отметил собеседник НСН.
По словам Кирьянова, страны целых регионов начинают усиливать свое влияние, поэтому замедление вскоре сменится ростом, но уже при другой экономической структуре мира.
«Китай претендует на первое место по экономике в мире, это практически случилось. Но надо также помнить, что есть растущая Индия, растущие страны, которые будут играть роль в Африке. Есть растущие арабские страны. Начинается экономический передел, который и даст определенное замедление. Но за этим замедлением последует, я думаю, упорный рост, а также изменение экономической структуры мира. И, конечно, Россия сегодня – это символ тех государств, которые больше не могут жить по-прежнему, с учетом того, что гегемония США клонится к своему закату», - резюмировал он.
Ранее российский лидер Владимир Путин спрогнозировал значительный рост ВВП страны в 2023 году. По словам Путина, наиболее сильное падение ВВП отмечалось в июне 2022 года, когда этот показатель снизился сразу на 4,7%.
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