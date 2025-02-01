Белый дом хочет, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы

США требуют, чтобы Украина провела выборы до конца 2025 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на спецпосланника США по Украине Кита Келлога.

Песков заявил о нелегитимности договоренностей с Зеленским

Речь идет как о президентских, так и о парламентских выборах.

Келлог заявил, что особенно важно провести выборы, если Киев сможет добиться перемирия с Россией в ближайшие месяцы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может принимать участие в российско-украинских переговорах, однако не вправе что-либо подписывать из-за своей нелегитимности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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