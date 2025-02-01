Белый дом хочет, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы
США требуют, чтобы Украина провела выборы до конца 2025 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на спецпосланника США по Украине Кита Келлога.
Речь идет как о президентских, так и о парламентских выборах.
Келлог заявил, что особенно важно провести выборы, если Киев сможет добиться перемирия с Россией в ближайшие месяцы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может принимать участие в российско-украинских переговорах, однако не вправе что-либо подписывать из-за своей нелегитимности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru