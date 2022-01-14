Белый дом: Байден проведёт пресс-конференцию

Американский лидер Джо Байден соберёт пресс-конференцию на предстоящей неделе, заявила официальный представитель президента США Джен Псаки. По её словам, мероприятие состоится в ближайшую среду.

Начнётся пресс-конференция в полночь на четверг по московскому времени, уточнили РИА Новости.

Украина предложила провести трехсторонние переговоры с США и Россией

Псаки сообщила также, что в Вашингтоне обладают данными о том, что Москва готовит некие провокации на Украине.

На просьбу оценить предложения Киева о созыве трехсторонней встречи с участием России, Украины и США, она ответила, что пока нечего сообщить.

Ранее 24 американских дипломата потребовали от Байдена опубликовать санкции против России из-за Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВашингтонБелый ДомДжо БайденПрезидент США
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