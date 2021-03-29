Белозеров переназначен главой РЖД еще на 5 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин переназначил главой РЖД Олега Белозерова на следующие 5 лет. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.
В сообщении на сайте отмечается, что Белозеров находится на должности РЖД с 2015 года. Предыдущим местом работы был Минтранс, где он занимал позицию первого замминистра, пишет «Известия».
Ранее в начале марта сообщалось, что экс-руководитель Пенсионного фонда России Максим Топилин назначен старшим советником гендиректора РЖД.
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