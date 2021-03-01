Бывший глава Пенсионного фонда стал старшим советником гендиректора РЖД

Экс-руководитель Пенсионного фонда России Максим Топилин назначен старшим советником гендиректора РЖД. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителей компании.

Топилин ушел в с поста главы ПФР в начале февраля. Как сообщает «Коммерсант», его увольнение было связано с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов. Собеседник издания предположил, что Топилин оказался неподходящей кандидатурой на роль руководителя при процессе реформы институтов развития.