Бывший глава Пенсионного фонда стал старшим советником гендиректора РЖД
Экс-руководитель Пенсионного фонда России Максим Топилин назначен старшим советником гендиректора РЖД. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителей компании.
Топилин ушел в с поста главы ПФР в начале февраля. Как сообщает «Коммерсант», его увольнение было связано с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов. Собеседник издания предположил, что Топилин оказался неподходящей кандидатурой на роль руководителя при процессе реформы институтов развития.
Место Топилина в ПФР занял Андрей Кигим. Ранее он почти 8 лет руководил Фондом социального страхования (ФСС) РФ. О его преемнике на посту главы ФСС не сообщалось.
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