РЖД vs Люберцы. Игра в бумажный мяч

О неразрешимых противоречиях между ОАО «РЖД» и администрацией городского округа Люберцы рассказала Татьяна Пулатова, обратившаяся в «Кривую линию НСН». Камнем преткновения стал крупный транспортный узел – станция «Панки». Вернее, ведущие к платформе пешеходные дорожки.

К станции можно попасть двумя путями: по улице Электрификации или по дороге вдоль путей. С незапамятных времен все пассажиры использовали второй вариант как наиболее короткий. Причем, с безопасностью все в порядке – народная тропа пролегла на значительном расстоянии от железнодорожных путей. Правда, значительные неудобства, особенно в распутицу, вызывало отсутствие хоть какого-то покрытия. Но заасфальтировать ее не представлялось никакой возможности.

Дело в том, что земельный участок, по которому пролегает пешеходная дорожка, находится на балансе РЖД. А железнодорожники заниматься благоустройством и обслуживанием подобных объектов не могут – данный вид деятельности не входит в их компетенцию.

Несколько лет назад «неизвестные лица» взяли, да и заасфальтировали тропинку, чем очень обрадовали десятки тысяч пассажиров. Но радость длилась не долго. Дорожку-то обслуживать надо – убирать, чистить, латать ямы. А сделать это некому. Муниципалитет бы рад, но не имеет права. Поскольку, как уже сказано, территория принадлежит РЖД. А наказание за нецелевое расходование бюджета никто не отменял.

Более того, со слов Татьяны Пулатовой, за то, что органы местного самоуправления пытались как-то благоустроить или хотя бы убрать мусор с дорожек, РЖД подало жалобу в транспортную прокуратуру о нарушении прав на землю. И даже повесили запрещающие проход знаки и все дорожки обозвали «самостроем и самозахватом».

Казалось бы, есть простой выход. Нужно просто передать пешеходную зону на баланс местной администрации. Но для этого РЖД должно признать дорожки своими. Но не может. Так как нет никакой проектной и разрешительной документации.

За долгие годы к решению проблемы подключались местные и областные депутаты, были написаны обращения во все инстанции вплоть до Администрации Президента.

Свет в конце тоннеля забрезжил в конце 2019 года. На своей странице депутат городского округа Люберцы Ирина Астахова сообщила, что «состоялась встреча представителей РЖД, управлений дорог и имущества администрации Люберец. Обсудили возможные выходы из сложившейся ситуации с учетом действующего законодательства. Приняли решение о возможности передачи в субаренду части земельного участка с проходящей по ней дорожкой для обслуживания силами муниципальных служб». Детали оформления взаимоотношений между РЖД и люберецкой администрацией планировалось проработать до конца 2019 года.

Но планам не суждено было сбыться. Все вернулось на круги своя, т.е. к переписке между ведомствами. Как гласит ответ Федерального агентства железнодорожного транспорта от 16 марта сего года, «асфальтированные пешеходные дорожки, расположенные в полосе отвода вблизи остановочных пунктов Панки и Загорново, не зарегистрированы на праве собственности ОАО «РЖД»… Для передачи указанных дорожек на баланс городским властям, их необходимо принять на баланс Московско-Рязанской дистанции пути, что не представляется возможным, так как отсутствует проектная и разрешительная документация на строительство».

Ответ люберецкой администрации также не стал откровением. На запрос «Кривой линии» заместитель главы г-н Покацкий со ссылкой на многочисленные законодательные акты сообщил, что «администрация городского округа Люберцы не имеет право содержать данную пешеходную дорожку».

Круг чиновничьего бумагооборота замкнулся. Тем не менее, мы ожидаем разъяснений непосредственно от ОАО «РЖД»: до каких пор пассажирам предстоит месить грязь на подходах к станции, пока компания и горадминистрация продолжают пинать бумажный мяч.