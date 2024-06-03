Белоусов появился на заседании Совбеза в военной форме

Президент предложил обсудить вопросы информационной безопасности и предложил выступить с докладом министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву, сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Минск для переговоров с главой оборонного ведомства Белоруссии Виктором Хрениным. До этого в белорусскую столицу с рабочим визитом приехал президент РФ Владимир Путин.



