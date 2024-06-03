Белоусов появился на заседании Совбеза в военной форме

Президент РФ Владимир Путин провел очередное совещание во видеосвязи с постоянными членами Совета безопасности РФ. Недавно назначенный министр обороны Андрей Белоусов присутствовал на собрании в военной форме с серебряным шитьем на погонах.

Погоны на кителе министра — генеральские. Андрей Белоусов имеет чин действительного государственный советник Российской Федерации 1 класса, который соответствует воинскому званию генерала армии.

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Президент предложил обсудить вопросы информационной безопасности и предложил выступить с докладом министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву, сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Минск для переговоров с главой оборонного ведомства Белоруссии Виктором Хрениным. До этого в белорусскую столицу с рабочим визитом приехал президент РФ Владимир Путин.


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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:Владимир ПутинСовбез РФ

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