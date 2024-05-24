Министр обороны РФ Белоусов прибыл в Минск вслед за Путиным
Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Минск для переговоров с главой оборонного ведомства Белоруссии Виктором Хрениным. Белорусский министр лично встретил своего коллегу в аэропорту.
Министерство обороны РФ сообщило, что в ходе встречи предстоит обсудить насущные вопросы двустороннего военного, военно-технического сотрудничества, а также тему обеспечения безопасности Союзного государства.
Сейчас в Минске с официальным визитом находится президент РФ Владимир Путин. Он прилетел в столицу Белоруссии в четверг ближе к полуночи. Краткая беседа российского лидера с президентом республики Александром Лукашенко состоялась прямо в аэропорту. Затем они продолжили встречу в неформальной обстановке.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Путин заявил, что планирует обсудить участие белорусской стороны в учениях с тактическим ядерным оружием. В пятницу, 24 мая президенты продолжат общение в разных форматах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru