Министр обороны РФ Белоусов прибыл в Минск вслед за Путиным

Сейчас в Минске с официальным визитом находится президент РФ Владимир Путин. Он прилетел в столицу Белоруссии в четверг ближе к полуночи. Краткая беседа российского лидера с президентом республики Александром Лукашенко состоялась прямо в аэропорту. Затем они продолжили встречу в неформальной обстановке.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Путин заявил, что планирует обсудить участие белорусской стороны в учениях с тактическим ядерным оружием. В пятницу, 24 мая президенты продолжат общение в разных форматах.

