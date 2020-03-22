Белоусов назвал зарубежных инициаторов обвала цен на нефть
Россия не планировала работать на резкое снижение цен на нефть и выходить из соглашения ОПЕК+. Такое развитие событий инициировано арабскими партнерами, заявил в ице-премьер России Андрей Белоусов в эфире телеканала «Россия 1».
«Российская позиция никогда не состояла в том, чтобы обвалить цены на нефть. Это исключительно инициатива наших арабских партнёров», — приводит слова Белоусова ТАСС.
Белоусов отметил, что присутствовал на совещании, где вырабатывались директивы.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН назвал несколько факторов, от которых будет зависеть дальнейшая цена на нефть.
«Паниковать еще рано, нужно смотреть среднегодовую цену. Вопрос, что будет с потреблением в Китае и на Юго-Восточном рынке, как глубоко просядет рынок в Европе из-за карантина, и как следствие, меньшего потребления. И что будет происходить в США со сланцевой добычей. Вот те несколько фаторов, за которыми все будут смотреть. Я думаю, что на протяжении нескольких лет мы цену в 25 долларов не увидим. Думаю, что к июню мы будем договариваться с ОПЕК и найдем определенный компромисс», - выразил надежду эксперт.
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