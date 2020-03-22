Белоусов назвал зарубежных инициаторов обвала цен на нефть

Белоусов отметил, что присутствовал на совещании, где вырабатывались директивы.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН назвал несколько факторов, от которых будет зависеть дальнейшая цена на нефть.

«Паниковать еще рано, нужно смотреть среднегодовую цену. Вопрос, что будет с потреблением в Китае и на Юго-Восточном рынке, как глубоко просядет рынок в Европе из-за карантина, и как следствие, меньшего потребления. И что будет происходить в США со сланцевой добычей. Вот те несколько фаторов, за которыми все будут смотреть. Я думаю, что на протяжении нескольких лет мы цену в 25 долларов не увидим. Думаю, что к июню мы будем договариваться с ОПЕК и найдем определенный компромисс», - выразил надежду эксперт.

