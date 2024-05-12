Белоусов и Абрамченко не войдут в состав нового правительства РФ

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов и вице-премьер Виктория Абрамченко не войдут в состав нового кабмина, сообщает пресс-служба правительства.

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Им будет предложена другая работа. Место Абрамченко займет Дмитрий Патрушев. Белоусова сменит Александр Новак, который сейчас курирует сферу энергетики.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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