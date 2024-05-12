Белоусов и Абрамченко не войдут в состав нового правительства РФ
12 мая 202402:30
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов и вице-премьер Виктория Абрамченко не войдут в состав нового кабмина, сообщает пресс-служба правительства.
Им будет предложена другая работа. Место Абрамченко займет Дмитрий Патрушев. Белоусова сменит Александр Новак, который сейчас курирует сферу энергетики.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru