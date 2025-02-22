Белоусов: Для России наступил решающий момент в противостоянии с Западом

Ранее Белоусов встретился с отличившимися участниками специальной военной операции и наградил их знаками отличия к званию Героя России.

«Сегодня... наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом. От действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны», - подчеркнул министр.

Белоусов отметил, что Россия верит в военных и их готовность решать «самые сложные задачи».

Ранее глава Минобороны призвал ведомство быть готовым к любому развитию обстановки, в том числе к возможному конфликту с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие.

