Белоусов: Для России наступил решающий момент в противостоянии с Западом
Министр обороны России Андрей Белоусов считает, что для страны настал решающий момент в противостоянии с Западом. Об этом глава Минобороны заявил на церемонии вручения военным медалей «Золотая Звезда».
Ранее Белоусов встретился с отличившимися участниками специальной военной операции и наградил их знаками отличия к званию Героя России.
«Сегодня... наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом. От действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны», - подчеркнул министр.
Белоусов отметил, что Россия верит в военных и их готовность решать «самые сложные задачи».
Ранее глава Минобороны призвал ведомство быть готовым к любому развитию обстановки, в том числе к возможному конфликту с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru