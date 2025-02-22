Глава Минобороны вручил бойцам СВО «Золотые Звезды» Героев России
Министр обороны Андрей Белоусов встретился с отличившимися участниками специальной военной операции и вручил им медали «Золотая Звезда» - знаки отличия к званию Героя России. Об этом сообщает Минобороны.
Награды и именное огнестрельное оружие были вручены военным, проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга. Белоусов подчеркнул, что поступки награждаемых «заслуживают глубочайшего уважения, являются примером для молодого поколения и всех граждан».
Министр поздравил военных с наступающим Днем защитника Отечества, а затем провел встречу с ними, в ходе которой обсуждалось в том числе развитие социальной инфраструктуры в гарнизонах и пунктах постоянной дислокации частей.
Ранее Андрей Белоусов предложил сформировать в России войска беспилотных систем, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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