Глава Минобороны вручил бойцам СВО «Золотые Звезды» Героев России

Министр обороны Андрей Белоусов встретился с отличившимися участниками специальной военной операции и вручил им медали «Золотая Звезда» - знаки отличия к званию Героя России. Об этом сообщает Минобороны.

Награды и именное огнестрельное оружие были вручены военным, проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга. Белоусов подчеркнул, что поступки награждаемых «заслуживают глубочайшего уважения, являются примером для молодого поколения и всех граждан».

Министр поздравил военных с наступающим Днем защитника Отечества, а затем провел встречу с ними, в ходе которой обсуждалось в том числе развитие социальной инфраструктуры в гарнизонах и пунктах постоянной дислокации частей.

Ранее Андрей Белоусов предложил сформировать в России войска беспилотных систем, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

