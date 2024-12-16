Белоусов: МО РФ должно быть готово к любому развитию обстановки, включая возможный военный конфликт с НАТО

Он рассказал, что ВС РФ в этом году решали задачи в рамках жесткого противостояния с коллективным Западом, которое продолжает нарастать.

«В этом году российскими войсками освобождено почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, занятой противником», - заявил глава российского Минобороны.

Деятельность Минобороны строится с учетом спецоперации, а также военного присутствия в Центральной Азии и Африке, на Кавказе и в Приднестровье, добавил Белоусов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военно-политическая обстановка в мире остается непростой и нестабильной, напоминает RT.

