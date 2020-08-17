Белорусское правительство сложило полномочия
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко постановил сложить полномочия правительства перед вновь избранным президентом. Об этом пишет Sputnik Беларусь. Источник отметает, что одновременно с этим Александр Лукашенко издал указ, в соответствии с которым правительство продолжит работу до своего утверждения, подчеркивает RT.
Напомним, выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, его соперница Светлана Тихановская заручилась поддержкой более 10% избирателей. Оппозиция результаты голосования не признала. После закрытия избирательных участков в городах страны начались массовые акции протеста они перерастали в столкновения с силовиками. Митингующие призывали остановить фальсификацию данных.
Между тем, экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором заявила о готовности «принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера – с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм». Запись привёл телеграм-канала NEXTA.
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