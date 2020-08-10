Белорусский металлургический завод работает в штатном режиме

Белорусский металлургический завод работает в штатном режиме, передает белорусское новостное государственное агентство Белта.

Ранее СМИ сообщили, что на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине остановлено минимум два цеха – трубопрокатный и канатный. По данным Telegram-каналов, что рабочие предприятия отказываются приступать к работе.

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Новостное агентство приводит слова гендиректора предприятия Дмитрия Корчика, который опроверг информацию об акциях протеста на БМЗ и планируемых возможных задержаниях сотрудников предприятия.

"Сегодня во время технологического перерыва мы провели встречу с представителями коллектива, выслушали от них различные вопросы - производственные, социальные, а также ситуацию, которая связана с выборами. Мы обсудили и выработали ход совместных действий. Но было обозначено, что БМЗ - это не политическая площадка для общения. Поэтому мы договорились, что при необходимости еще раз встретимся и обсудим вопросы", - приводит агентство слова гендиректора.

Ранее политолог Александр Зимовский в беседе с НСН обратил внимание на то, что сценарий белорусских выборов продемонстрировал характерную для республики стабильность.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президентские ВыборыБелоруссия
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