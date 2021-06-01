Белорусские работодатели смогут увольнять сотрудников за забастовки

Также в качестве причины для увольнения может быть названо участие в незаконной забастовке и отказ от выполнения обязанностей "без уважительной причины". Кроме того, по новым правилам уволить можно за нарушение порядка работы с персональными данными.

Заммминистра подчеркнул, что законность забастовки нужно доказать и пройти "всю процедуру ее объявления". Он заявил, что забастовка является "крайней формой разрешения трудового спора".

Законопроект "Об изменении законов по вопросам трудовых отношений" в Белоруссии был принят 28 мая. Он вступит в силу 30 июня 2021 года.

