Белорусские работодатели смогут увольнять сотрудников за забастовки

Работодатели в Белоруссии смогут увольнять работников, которые отбывают административный арест или призывают к забастовкам. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил замминистра труда и соцзащиты республики Игорь Старовойтов.

«Несет пургу». Павловский рассказал, как Лукашенко шантажирует Россию

Также в качестве причины для увольнения может быть названо участие в незаконной забастовке и отказ от выполнения обязанностей "без уважительной причины". Кроме того, по новым правилам уволить можно за нарушение порядка работы с персональными данными.

Заммминистра подчеркнул, что законность забастовки нужно доказать и пройти "всю процедуру ее объявления". Он заявил, что забастовка является "крайней формой разрешения трудового спора".

Законопроект "Об изменении законов по вопросам трудовых отношений" в Белоруссии был принят 28 мая. Он вступит в силу 30 июня 2021 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Виктор Толочко / РИА Новости
ТЕГИ:УвольнениеЗабастовкаБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры