Белорусские работодатели смогут увольнять сотрудников за забастовки
Работодатели в Белоруссии смогут увольнять работников, которые отбывают административный арест или призывают к забастовкам. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил замминистра труда и соцзащиты республики Игорь Старовойтов.
Также в качестве причины для увольнения может быть названо участие в незаконной забастовке и отказ от выполнения обязанностей "без уважительной причины". Кроме того, по новым правилам уволить можно за нарушение порядка работы с персональными данными.
Заммминистра подчеркнул, что законность забастовки нужно доказать и пройти "всю процедуру ее объявления". Он заявил, что забастовка является "крайней формой разрешения трудового спора".
Законопроект "Об изменении законов по вопросам трудовых отношений" в Белоруссии был принят 28 мая. Он вступит в силу 30 июня 2021 года.
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