Белорусские оппозиционеры Колесникова и Знак заключены под стражу

Оппозиционеры Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти. Об этом сообщили в Следственном комитете Белоруссии, пишет Интерфакс. Кроме того, там подчеркнули, что задержан и адвокат Колесниковой Илья Салей.

СК Белоруссии также отмечает, что располагает доказательствами того, что отдельные члены Координационного совета (КС) оппозиции пытались дестабилизировать социально-политическую, экономическую и информационную обстановку в стране.

СМИ: Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО в Минске

Напомним, ранее в среду стало известно, что член президиума КС Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти. Сообщалось, что она арестована и находится в СИЗО в Минске.

Противоречивая информация о местонахождении Колеснниковой начала поступать 7 сентября: сообщалось, что её увезли люди в масках на машине с надписью «Связь». Позже Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что она задержана при попытке пересечь границу с Украиной. Источники «Интерфакс-Украина» утверждали, что Колесникову пытались выдворить из страны, но она порвала паспорт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь, заявил, что Кремль не обладает детальной информацией о том, что произошло с одним из лидеров белорусской оппозиции. При этом, он добавил, что Кремль не одобряет «похищение людей», но призвал отделять похищение от задержания.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мария КолесниковаОппозицияБелоруссия
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