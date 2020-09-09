Белорусские оппозиционеры Колесникова и Знак заключены под стражу

Напомним, ранее в среду стало известно, что член президиума КС Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти. Сообщалось, что она арестована и находится в СИЗО в Минске.

Противоречивая информация о местонахождении Колеснниковой начала поступать 7 сентября: сообщалось, что её увезли люди в масках на машине с надписью «Связь». Позже Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что она задержана при попытке пересечь границу с Украиной. Источники «Интерфакс-Украина» утверждали, что Колесникову пытались выдворить из страны, но она порвала паспорт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь, заявил, что Кремль не обладает детальной информацией о том, что произошло с одним из лидеров белорусской оппозиции. При этом, он добавил, что Кремль не одобряет «похищение людей», но призвал отделять похищение от задержания.

