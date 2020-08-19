Алексиевич вошла в президиум Координационного совета оппозиции в Белоруссии

Нобелевский лауреат по литературе, писательница Светлана Алексиевич вошла в президиум Координационного совета белорусской оппозиции избрал президиум в составе семи человек. Об этом сообщили в среду в пресс-службе совета.

Соратница Тихановской уверена, что Лукашенко обманывают

Как сообщили в пресс-службе совета, всего в президиум вошли семь человек. Помимо Алексиевич, в его состав попали Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова и Павел Латушко.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее выступила с обращением к лидерам ЕС, призвав их не признавать результаты выборов 9 августа и поддержать «пробуждение Беларуси». По её словам, Национальный координационный совет возглавит процесс мирной передачи власти и объявит новые президентские выборы с участием международных наблюдателей. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня назвал оппозиционный совет «чёрной сотней для передачи власти»,

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ОппозицияСветлана ТихановскаяБелоруссия
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