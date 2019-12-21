В Минске начался новый митинг против интеграции с Россией

21 декабря 201916:25

В центре Минска второй день подряд белорусская оппозиция проводит митинги протеста против углубленной интеграции с Россией, сообщает Газета.ru.

Отмечается, что протестная акция не согласована с властями.

Сообщается, что накануне, 20 декабря, оппозиционеры прошли от Октябрьской площади по проспекту Независимости к Дому правительства. Митинг начался молитвой «Отче наш». Участники несогласованной акции призывали жителей Минска присоединиться к протесту против дальнейшей интеграции с Россией.

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По данным правоохранителей, в пик митинга он насчитывал 1,6 тысяч человек, уточняет РИА Новости.

Акции протеста минской оппозиции против интеграции с Россией начались в первую неделю декабря. Организаторами протеста акций в Минске, прошедших 7 и 8 декабря, стали националистические организации, в том числе «Белый легион» и «Белорусская христианская демократия».

Ранее белорусский политолог Александр Зимовский в эфире НСН пояснил, почему протесты не сорвут интеграцию Белоруссии и России.


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ФОТО: РИА Новости//Виктор Толочко
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