В Минске начался новый митинг против интеграции с Россией

По данным правоохранителей, в пик митинга он насчитывал 1,6 тысяч человек, уточняет РИА Новости.

Акции протеста минской оппозиции против интеграции с Россией начались в первую неделю декабря. Организаторами протеста акций в Минске, прошедших 7 и 8 декабря, стали националистические организации, в том числе «Белый легион» и «Белорусская христианская демократия».

Ранее белорусский политолог Александр Зимовский в эфире НСН пояснил, почему протесты не сорвут интеграцию Белоруссии и России.



