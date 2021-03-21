Белорусская оппозиция обвинила власти в отказе празднования «Дня воли»

«Мэрия отказала в праздновании "Дня воли" – пока в устной форме. Сейчас ожидаем официальный письменный документ», - пояснила сотрудница офиса партии.

Ранее заявку на празднование 25 марта «Дня воли» в Мингорисполком направили представители сразу нескольких оппозиционных партий и объединений Белоруссии: движение «За свободу», общественное объединение БНФ «Возрождение» и «Грамада». Планировалось, что они организуют шествие, митинг и концерт.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на своём YouTube-канале заявила, что ОБСЕ и ООН выразили готовность «организовать площадку и вынудить руководство страны пойти на диалог с оппозицией».

