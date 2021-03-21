Белорусская оппозиция обвинила власти в отказе празднования «Дня воли»
Представители Белорусской социал-демократической партии («Грамада») заявили об отказе мэрии Минска в праздновании «Дня воли». Решение озвучено устно, теперь социал-демократы ожидают официальный документ, сообщает РИА Новости.
«Мэрия отказала в праздновании "Дня воли" – пока в устной форме. Сейчас ожидаем официальный письменный документ», - пояснила сотрудница офиса партии.
Ранее заявку на празднование 25 марта «Дня воли» в Мингорисполком направили представители сразу нескольких оппозиционных партий и объединений Белоруссии: движение «За свободу», общественное объединение БНФ «Возрождение» и «Грамада». Планировалось, что они организуют шествие, митинг и концерт.
Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на своём YouTube-канале заявила, что ОБСЕ и ООН выразили готовность «организовать площадку и вынудить руководство страны пойти на диалог с оппозицией».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 299 / сут.
Умерли
95 030+371 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+8 743 / сут.
- В Казани цирковые слоны подрались во время представления
- В Минцифры разъяснили преимущества продажи машин через «Госуслуги»
- Белорусская оппозиция обвинила власти в отказе празднования «Дня воли»
- Суд Петербурга отказался арестовывать гендиректора «Петростроя» Ипатова
- В ОБСЕ рассказали об обстреле беспилотника миссии в Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru