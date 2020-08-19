Соратница Тихановской уверена, что Лукашенко обманывают

Заявление Александра Лукашенко о том, что у оппозиции якобы есть «ползучего запрета русского языка», объясняется его недостаточной осведомлённостью. Такое мнение высказала соратница экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова, сообщает РБК.

Колесникова предположила, что окружение Лукашенко просто обманывает его и даёт недостоверную информацию. Она добавила, что у координационного совета просто не может быть плана, о котором говорил Лукашенко: первая встреча состоится только 19 августа, и это не политический орган, а общественное объединение.

О том, что оппозиция якобы готовит наступление на русский язык в Белоруссии, Лукашенко сказал на совещании с членами Совета безопасности страны 18 августа.

Между тем, Тихановская выступила с обращением к лидерам ЕС, призвав их не признавать результаты выборов 9 августа и поддержать «пробуждение Беларуси». По её словам, Национальный координационный совет возглавит процесс мирной передачи власти и объявит новые президентские выборы с участием международных наблюдателей.

Лукашенко сегодня назвал оппозиционный совет «чёрной сотней для передачи власти», передаёт РИА Новости.

