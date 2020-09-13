Белорусская милиция не подтвердила применение оружия около поселка Дрозды

В ГУВД Мингорисполкома отрицают информацию очевидцев о предупредительной стрельбе силовиков в воздух около белорусского поселка Дрозды из-за многотысячной колонны протестующих. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Оружие не применялось», - пояснила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. По ее словам, «ситуация остается контролируемой».

В Белоруссии открыт огонь около домов чиновников, где собрались протестующие

Ранее в СМИ появилась информация о стрельбе в воздух со стороны кордона сотрудников правоохранительных органов, которую заметили очевидцы около поселка Дрозды, где живут минские чиновники.

Напомним, в Минске проходит несанкционированная акция протеста, которая насчитывает более 150 тысяч сторонников. Ранее сообщалось о 250 задержанных.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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