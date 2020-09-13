Белорусская милиция не подтвердила применение оружия около поселка Дрозды

В ГУВД Мингорисполкома отрицают информацию очевидцев о предупредительной стрельбе силовиков в воздух около белорусского поселка Дрозды из-за многотысячной колонны протестующих. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Оружие не применялось», - пояснила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. По ее словам, «ситуация остается контролируемой».