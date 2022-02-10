Белоруссия ждет от Украины официальных извинений за замену госфлага в Днепре

В МИД Украины направлена нота протеста от посольства Белоруссии в Киеве в связи с заменой государственного флага в украинском Днепре на флаг, который использует белорусская оппозиция. Об этом сообщает РИА Новости.

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Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что замена возле мэрии города красно-зеленого госфлага Белоруссии на бело-красно-белый флаг оппозиции выражает несогласие украинцев с заявлением президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее Лукашенко утверждал, что Украина сосредотачивает около белорусских границ силы Нацгвардии и снабжает их оружием. В Киеве все опровергли.

В посольстве Белоруссии в Киеве отметили, что расценивают замену флага как «циничное проявление недружественного отношения к суверенной белорусской нации».

Минск ждет официальные объяснения и извинения по факту случившегося.

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ФОТО: flickr.com
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