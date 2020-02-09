Белоруссия заявила о намерении покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка. Об этом заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.
Так представитель официального Минска прокомментировал итоги переговоров между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, которые прошли 7 февраля в Сочи, агентству БЕЛТА.
«Если говорить о договорённости по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договорённости с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке», — отметил Крутой.
Вице-премьер сообщил, что уже на следующей неделе начнутся переговоры об условиях сотрудничества концерна «Белнефтехим» и белорусских НПЗ с российскими партнерами. В Минске заявили, что предприятия продолжат работу с «абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка».
Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН рассказал, почему Путин не уступил Лукашенко в переговорах о ценах на нефть, и также рассказал, какой выход из сложившейся ситуации предложила Москва Минску.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Аналитик: Россия будет продавать Белоруссии нефть с новой скидкой
- В Москве проверили поезд из-за угрозы взрыва
- В съёмки клипа Pussy Riot на «Ленфильме» вмешалась полиция
- СМИ: Британские ученые высчитали пик распространения коронавируса
- Белоруссия заявила о намерении покупать нефть у России по мировым ценам