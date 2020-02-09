Белоруссия заявила о намерении покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка. Об этом заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.

Так представитель официального Минска прокомментировал итоги переговоров между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, которые прошли 7 февраля в Сочи, агентству БЕЛТА.

«Если говорить о договорённости по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договорённости с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке», — отметил Крутой.