Белоруссия заявила о намерении покупать нефть у России по мировым ценам

9 февраля 202017:43

Белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка. Об этом заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.

Так представитель официального Минска прокомментировал итоги переговоров между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, которые прошли 7 февраля в Сочи, агентству БЕЛТА.

«Если говорить о договорённости по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договорённости с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке», — отметил Крутой.

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Вице-премьер сообщил, что уже на следующей неделе начнутся переговоры об условиях сотрудничества концерна «Белнефтехим» и белорусских НПЗ с российскими партнерами. В Минске заявили, что предприятия продолжат работу с «абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка».

Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН рассказал, почему Путин не уступил Лукашенко в переговорах о ценах на нефть, и также рассказал, какой выход из сложившейся ситуации предложила Москва Минску.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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