Танк «Армата» испытали в беспилотном режиме
В ходе разработки роботизированых боевых машин в беспилотном режиме протестировали танк Т-14 «Армата». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика, «Уралвагонзавод».
Накануне стало известно, что танк «Армата» получил документы, позволяющие вести переговоры о его экспорте, передаёт «Интерфакс». Среди главных преимуществ бронемашины разработчики называют высокую мобильность, мощь вооружения и защищённость экипажа.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что на форуме «Армия-2020» ведомство заключит несколько контрактов на поставку крупных партий техники, в том числе самолётов Су-57 и танков «Армата», отмечает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
961 тыс.+4 744 / сут.
Умерли
16 448+65 / сут.
Выздоровели
773 тыс.+2 456 / сут.
- Ракова: Вакцина против COVID-19 скоро поступит в Москву
- Власти Германии не исключают отравления Навального
- Кремль отреагировал на высылку российского дипломата из Австрии
- Кремль не ведет переговоры с оппозицией в Белоруссии
- Кремль: Путин не принимал решения о перевозке Навального в Германию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru