Танк «Армата» испытали в беспилотном режиме

В ходе разработки роботизированых боевых машин в беспилотном режиме протестировали танк Т-14 «Армата». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика, «Уралвагонзавод».

Накануне стало известно, что танк «Армата» получил документы, позволяющие вести переговоры о его экспорте, передаёт «Интерфакс». Среди главных преимуществ бронемашины разработчики называют высокую мобильность, мощь вооружения и защищённость экипажа.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что на форуме «Армия-2020» ведомство заключит несколько контрактов на поставку крупных партий техники, в том числе самолётов Су-57 и танков «Армата», отмечает РИА ФАН.

