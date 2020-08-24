Генерал назвал сроки появления в России беспилотного танка
Экс-руководитель Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-полковник Сергей Маев в эфире НСН рассказал, что разработка беспилотного танка ведется со времен СССР.
Новейший российский танк Т-14 «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме. Как сообщает РИА Новости, в компании-разработчике танка концерне «Уралвагонзавод» заявили, что появление тяжелых беспилотных боевых машин – «вопрос ближайшего будущего».
Экс-руководитель Главного автобронетанкового управления Минобороны Сергей Маев в эфире НСН рассказал, какая работа ведется в России по разработке беспилотных танков.
«Могу сказать, что в российских вооруженных силах, в промышленности сейчас проводится большая работа в этом направлении», - сказал Маев.
По его словам, беспилотные танки появятся в ближайшие десятилетия. «Прогресс движется в сторону роботизации. Через несколько лет, может 10, может 30, появятся роботизированные комплексы, напоминающие танк», - добавил эксперт.
Он напомнил, что подобные разработки велись еще в СССР. «Были дистанционно управляемые танки, три штуки Т-72, разработанные и оборудованные в Академии бронетанковых войск в середине 80-х годов прошлого столетия. Зарекомендовали себя достаточно успешно», - заключил Маев.
Т-14 – считается единственным в мире танком третьего послевоенного поколения. Ранее вице-премьер по оборонно-промышленным вопросам Юрий Борисов заявлял, что Т-14 «Армата» является «слишком дорогим для массовых закупок». Поэтому вместо него будет продолжена модернизация имеющихся на вооружении Т-72 и Т-90.
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