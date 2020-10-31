Белоруссия закрывает въезд иностранцам из-за коронавируса
Белоруссия с 1 ноября временно приостанавливает въезд иностранцев, а также лиц без гражданства для предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал «раньше всех. Ну почти» со ссылкой на Госпогранкомитет республики.
Всего под запрет на въезд не попали 12 категорий иностранцев - начиная от дипломатических работников до водителей различного вида транспорта.
Отмечается, что на россиян, следующих транзитом на родину через Белоруссию, принятое ограничение не распространяется.
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