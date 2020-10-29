Белоруссия ограничит въезд в страну из-за коронавируса
Белоруссия в связи с эпидемиологической обстановкой временно ограничит въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины некоторых категорий физлиц. Об этом агентству РИА Новости рассказал официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский.
По словам Бычковского, ограничение касается наземных пунктов пропуска на границах республики. Пропускной пункт в Национальном аэропорту Минска продолжит работу в прежнем режиме.
Представитель Госпогранкомитета уточнил, что запрет на въезд не коснётся сотрудников диппредставительств и консульских учреждений с дипломатическими и служебными документами. Кроме того, въезд через наземные пункты разрешат водителям транспорта международного автомобильного сообщения, а также поездным и локомотивным бригадам, выполняющим международные железнодорожные перевозки.
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