Белоруссия ограничит въезд в страну из-за коронавируса

Белоруссия в связи с эпидемиологической обстановкой временно ограничит въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины некоторых категорий физлиц. Об этом агентству РИА Новости рассказал официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский.

По словам Бычковского, ограничение касается наземных пунктов пропуска на границах республики. Пропускной пункт в Национальном аэропорту Минска продолжит работу в прежнем режиме.

Представитель Госпогранкомитета уточнил, что запрет на въезд не коснётся сотрудников диппредставительств и консульских учреждений с дипломатическими и служебными документами. Кроме того, въезд через наземные пункты разрешат водителям транспорта международного автомобильного сообщения, а также поездным и локомотивным бригадам, выполняющим международные железнодорожные перевозки.

