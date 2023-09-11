Белоруссия закроет посольство в Словакии

Белоруссия закроет свое посольство в Словакии. Информация об этом опубликована на национальном правовом портале.

Лукашенко напомнил, что белорусы рискуют потерять «шашлычок под коньячок»

Документ вступит в силу со вторника, 12 сентября. Содержание постановления на данный момент в закрытом доступе.

Страны установили дипломатические отношения между собой в январе 1993 года. В 2002 году генконсульство Белоруссии в Братиславе преобразовали в посольство.

Ранее в Белоруссии запретили ездить в лес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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