Белоруссия закроет посольство в Словакии
11 сентября 202321:27
Белоруссия закроет свое посольство в Словакии. Информация об этом опубликована на национальном правовом портале.
Документ вступит в силу со вторника, 12 сентября. Содержание постановления на данный момент в закрытом доступе.
Страны установили дипломатические отношения между собой в январе 1993 года. В 2002 году генконсульство Белоруссии в Братиславе преобразовали в посольство.
Ранее в Белоруссии запретили ездить в лес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru