Лукашенко напомнил, что белорусы рискуют потерять «шашлычок под коньячок»

«В противном случае мы не будем иметь скоро и килограмма свинины для того, чтобы вы выехали на природу и приготовили себе «шашлычок под коньячок», - сказал Лукашенко.

Ранее стало известно, что Польша, Латвия, Литва и Эстония требуют от Минска выдворить членов «Вагнера» с территории Белоруссии.

Бывший советник главы Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор уличил Польшу и Литву в готовящемся вторжении на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

