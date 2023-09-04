Лукашенко напомнил, что белорусы рискуют потерять «шашлычок под коньячок»
Белоруссия нуждается в обновлении свиноводческих комплексов, большая часть которых была построена больше 20 лет назад, заявил глава республики Александр Лукашенко. Видео с его выступлением публикует «Пул Первого».
«В противном случае мы не будем иметь скоро и килограмма свинины для того, чтобы вы выехали на природу и приготовили себе «шашлычок под коньячок», - сказал Лукашенко.
Ранее стало известно, что Польша, Латвия, Литва и Эстония требуют от Минска выдворить членов «Вагнера» с территории Белоруссии.
Бывший советник главы Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор уличил Польшу и Литву в готовящемся вторжении на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьер-министр Грузии назвал начало импичмента президенту справедливым
- Лукашенко напомнил, что белорусы рискуют потерять «шашлычок под коньячок»
- Глава МОК назвал невозможной изоляцию российского спорта
- Нолана признали лучшим режиссером за последние четверть века
- Ушаков: Москва не получала от Киева сигнала о готовности к переговорам
- Шойгу подтвердил слова Путина о провале украинского контрнаступления
- Музей в Петергофе объяснил недопуск девушки-инвалида на второй этаж
- Глава МИД Украины заявил, что путь к переговорам с РФ лежит через поле боя
- Минобороны РФ заявило о перехваченном над Брянской областью беспилотнике
- Похмелье назвали «заслуженной» карой для любителей выпить
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru