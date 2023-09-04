Лукашенко напомнил, что белорусы рискуют потерять «шашлычок под коньячок»

Белоруссия нуждается в обновлении свиноводческих комплексов, большая часть которых была построена больше 20 лет назад, заявил глава республики Александр Лукашенко. Видео с его выступлением публикует «Пул Первого».

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«В противном случае мы не будем иметь скоро и килограмма свинины для того, чтобы вы выехали на природу и приготовили себе «шашлычок под коньячок», - сказал Лукашенко.

Ранее стало известно, что Польша, Латвия, Литва и Эстония требуют от Минска выдворить членов «Вагнера» с территории Белоруссии.

Бывший советник главы Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор уличил Польшу и Литву в готовящемся вторжении на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:БелоруссияАлександр Лукашенко

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