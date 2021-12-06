Белоруссия ввела ответные меры на санкции Запада

В качестве ответных мер «на незаконное внешнее санкционное давление», белорусское правительство также расширило список лиц, которым запрается въезд на территорию республики и Союзного государства.

Кроме того, власти Белоруссии объявили, что в ответ на санкции в отношении белорусской авиационной отрасли будут предприняты «аналогичные шаги» в отношении авиакомпаний из стран Евросоюза и Великобритании.



«В качестве одной из самых существенных мер по противодействию внешнему давлению коллективного Запада и укреплению своей экономической безопасности Республика Беларусь продолжит реализацию союзных программ и укрепление экономической интеграции с Российской Федерацией», - добавили в белорусском МИД.

Ранее Совет Евросоюза (ЕС) утвердил уже пятый пакет санкций против Белоруссии в связи с миграционным кризисом на белорусской границе.

