Белоруссия ввела ответные меры на санкции Запада
МИД Белоруссии запретило ввоз на территорию страны некоторых товаров из стран, применяющих санкции в отношении Минска, сообщает пресс-служба ведомства.
В качестве ответных мер «на незаконное внешнее санкционное давление», белорусское правительство также расширило список лиц, которым запрается въезд на территорию республики и Союзного государства.
Кроме того, власти Белоруссии объявили, что в ответ на санкции в отношении белорусской авиационной отрасли будут предприняты «аналогичные шаги» в отношении авиакомпаний из стран Евросоюза и Великобритании.
«В качестве одной из самых существенных мер по противодействию внешнему давлению коллективного Запада и укреплению своей экономической безопасности Республика Беларусь продолжит реализацию союзных программ и укрепление экономической интеграции с Российской Федерацией», - добавили в белорусском МИД.
Ранее Совет Евросоюза (ЕС) утвердил уже пятый пакет санкций против Белоруссии в связи с миграционным кризисом на белорусской границе.
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