Евросоюз принял пятый пакет санкций против Белоруссии

«Новый пакет санкций вводится в связи с гибридными действиями Белоруссии по использованию мигрантов для оказания давления на государства Евросоюза», - отмечается в заявлении.

В новый чёрный список попали физические и юридические лица. Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач уточнил, что это, в том числе, 11 субъектов «хозяйственной деятельности Белоруссии, непосредственно участвовшие в преднамеренной перевозке мигрантов на границу».

Ранее верховный комиссар ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что миграционный кризис был «искусственно создан властями Белоруссии», пишет журнал «Профиль».

