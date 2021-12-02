Евросоюз принял пятый пакет санкций против Белоруссии
Совет Евросоюза (ЕС) утвердил уже пятый пакет санкций против Белоруссии. Как говорится в заявлении организации, это связано с миграционным кризисом на белорусской границе.
«Новый пакет санкций вводится в связи с гибридными действиями Белоруссии по использованию мигрантов для оказания давления на государства Евросоюза», - отмечается в заявлении.
В новый чёрный список попали физические и юридические лица. Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач уточнил, что это, в том числе, 11 субъектов «хозяйственной деятельности Белоруссии, непосредственно участвовшие в преднамеренной перевозке мигрантов на границу».
Ранее верховный комиссар ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что миграционный кризис был «искусственно создан властями Белоруссии», пишет журнал «Профиль».
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