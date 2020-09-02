Белоруссия утвердила асимметричный список санкций в отношении стран Балтии
Белоруссия утвердила асимметричный список санкций в отношении стран Балтии в ответ на принятые ими ранее санкции против Минска, приводит ТАСС слова главы белорусского МИДа Владимира Макея.
"Мы вчера согласовали предложения, и они уже утверждены, о введении асимметричных санкций в отношении соответствующих персоналий Литвы, Латвии и Эстонии", - сказал он.
Ранее Латвия, Литва и Эстония объявили о санкциях в отношении Лукашенко и еще 29 белорусских официальных лиц, в частности, ввели запрет на въезд. Лукашенко в ответ пригрозил закрыть пограничные пункты под Брестом и Гродно. По его словам, таким образом, немецким товарам будет сложнее попасть на Восток.
Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в эфире НСН заверил, что возможное прекращение транзита через Белоруссию не нанесет сильного ущерба экономике России.
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