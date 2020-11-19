Создателей Telegram-канала NEXTA внесли в список причастных к терроризму

Путин считает, что у россиян есть много обоснованных претензий к властям Суд оправдал 2 из 13 обвиняемых по делу о пытках в колонии Ярославля Минздрав не поддержал вывод абортов из системы ОМС Очередная заплатка в российском модуле МКС не устранила утечку воздуха Фигуристка Трусова заявила три четверных прыжка на Гран-при в Москве