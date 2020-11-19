Создателей Telegram-канала NEXTA внесли в список причастных к терроризму
КГБ Белоруссии внес создателей Telegram-канала NEXTA в перечень причастных к террористической деятельности лиц.
Об этом говорится на сайте ведомства.
Речь идет о создателе Telegram-каналов NEXTA и NEXTA Life Степане Путило, а также бывшем главном редакторе этих каналов Романе Протасевиче, передает RT.
В октябре в Белоруссии запретили оппозиционный telegram-канал NEXTA. Он, а также логотип NEXTA суд признал экстремистскими. Он усмотрел признаки публичных призывов к осуществлению массовых беспорядков в материалах этого канала.
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