Белоруссия привела в готовность средства ПВО
Белоруссия привела в готовность средства ПВО. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности.
«Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами», — цитирует президента Sputnik Беларусь.
Глава республики объяснил, что эти меры были приняты, чтобы не допустить удара в спину российским вооруженным силам. Как отметил Лукашенко, Минск «постоянно ждет провокаций от западных партнеров» в политической, экономической и военной сферах.
Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в военной операции на Украине и не собираются этого делать.
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