Белоруссия привела в готовность средства ПВО

Белоруссия привела в готовность средства ПВО. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности.

Лукашенко опасается разрастания конфликта на Украине в планетарный

«Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами», — цитирует президента Sputnik Беларусь.

Глава республики объяснил, что эти меры были приняты, чтобы не допустить удара в спину российским вооруженным силам. Как отметил Лукашенко, Минск «постоянно ждет провокаций от западных партнеров» в политической, экономической и военной сферах.

Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в военной операции на Украине и не собираются этого делать.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:ПВОБелоруссияАлександр Лукашенко
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