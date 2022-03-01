Белоруссия привела в готовность средства ПВО

«Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами», — цитирует президента Sputnik Беларусь.

Глава республики объяснил, что эти меры были приняты, чтобы не допустить удара в спину российским вооруженным силам. Как отметил Лукашенко, Минск «постоянно ждет провокаций от западных партнеров» в политической, экономической и военной сферах.

Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в военной операции на Украине и не собираются этого делать.

